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Шара Буллет: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Шара Буллет: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт бой в среднем весе с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

На данный момент Магомедову 31 год. Всего в профессиональной карьере он провёл 16 боёв, в который выиграл 15 и в одном потерпел поражение — это случилось в его последнем поединке с британцем Майклом Пейджом 1 февраля в Эр-Рияде. Россиянин уступил единогласным судейским решением.

Из своих 15 побед Магомедов 12 одержал нокаутом и три — решением судей. Он дебютировал в UFC 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, победив единогласным судейским решением бразильца Бруну Силву.

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