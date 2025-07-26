Шара Буллет: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт бой в среднем весе с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

На данный момент Магомедову 31 год. Всего в профессиональной карьере он провёл 16 боёв, в который выиграл 15 и в одном потерпел поражение — это случилось в его последнем поединке с британцем Майклом Пейджом 1 февраля в Эр-Рияде. Россиянин уступил единогласным судейским решением.

Из своих 15 побед Магомедов 12 одержал нокаутом и три — решением судей. Он дебютировал в UFC 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, победив единогласным судейским решением бразильца Бруну Силву.