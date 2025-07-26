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Царукян призвал удалить Пимблетта из рейтинга после отказа Пэдди от боя с ним

Царукян призвал удалить Пимблетта из рейтинга после отказа Пэдди от боя с ним
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян, представляющий Россию и Армению, обратился к промоушену по поводу английского бойца Пэдди Пимблетта.

«Вы должны удалить его из рейтинга. Он не заслуживает даже быть в топ-10», — сказал Царукян на YouTube-канале Overdogs Podcast with Mike Perry.

Напомним, ранее 30-летний Пимблетт отказался драться с Царукяном, заявив, что предпочёл бы бой с Джастином Гэтжи.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

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