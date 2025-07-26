Марк-Андре Баррио: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в одном из поединков которого сразятся известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и канадский средневес Марк-Андре Баррио.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Баррио официально провёл 27 боёв, из которых выиграл 17 и проиграл девять. Один поединок не состоялся. Из своих 17 побед канадец 11 добыл нокаутом, пять судейским решением и в одном случае благодаря сдаче соперника.

В UFC Марк-Андре дебютировал 4 мая 2019 года на турнире UFC Fight Night 151, когда уступил единогласным решением судей американцу Эндрю Санчесу.

В своём последнем бою 10 мая на UFC 315 в Монреале Баррио нокаутировал бразильца Бруну Силву.