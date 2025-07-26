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Марк-Андре Баррио: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Марк-Андре Баррио: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в одном из поединков которого сразятся известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и канадский средневес Марк-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Баррио официально провёл 27 боёв, из которых выиграл 17 и проиграл девять. Один поединок не состоялся. Из своих 17 побед канадец 11 добыл нокаутом, пять судейским решением и в одном случае благодаря сдаче соперника.

В UFC Марк-Андре дебютировал 4 мая 2019 года на турнире UFC Fight Night 151, когда уступил единогласным решением судей американцу Эндрю Санчесу.

В своём последнем бою 10 мая на UFC 315 в Монреале Баррио нокаутировал бразильца Бруну Силву.

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