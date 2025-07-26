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Пётр Ян: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Пётр Ян: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель США Маркус Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Ян провёл 23 боя, из которых в 18 одержал победу и в пяти терпел поражения. Семь побед россиянин одержал нокаутом, 10 — судейским решением. В одном Пётр праздновал победу благодаря сдаче соперника.

Ян подписал контракт с UFC в январе 2018 года. Дебютный поединок в промоушене россиянин провёл против японца Теруто Исихары 23 июня 2018 года на UFC Fight Night 132, победив техническим нокаутом в первом раунде.

В последний раз Ян выходил в октагон 23 ноября 2024 года на UFC Fight Night в Макао (Китай). Пётр единогласным судейским решением победил бразильца Дейвисона Фигейреду.

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