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Боец ММА сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» — источник

Боец ММА сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» — источник
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Боец ММА Максим Камальдинов стал фигурантом криминального инцидента в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», вчера, 25 июля, боец ожидал посадки на рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, и при этом, со слов очевидцев, был нетрезв и вёл себя агрессивно. Когда сотрудник авиакомпании «Победа» попытался успокоить спортсмена, последний нанёс ему удар и сломал челюсть. После инцидента боец был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для выяснения обстоятельств.

Фото: Телеграм-канал «Mash на спорте»

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Максим Камальдинов одержал две победы и потерпел пять поражений. Он дрался в средней весовой категории. Боец выступал в промоушенах Bears FC и RFCH.

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