Маркус Макги: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель США Маркус Макги.

35-летний Макги провёл 11 боёв за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, из которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение. Восемь побед американец одержал нокаутом, одну — судейским решением и ещё в одном случае — благодаря сдаче соперника.

В своём последнем бою Макги 16 ноября 2024 года на UFC 309 в Нью-Йорке одержал победу единогласным судейским решением над соотечественником Джонатаном Мартинесом. Этот успех стал для Макги шестым кряду.

Маркус выступает на профессиональном уровне с 2020 года.