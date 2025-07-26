Бой-реванш Райана Гарсии и Роландо Ромеро может состояться уже в декабре — The Ring

Представители популярного 26-летнего американского легковеса Райана Гарсии и обладателя титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро начали переговоры на продвинутой стадии обсуждения относительно возможности проведения боя-реванша уже в декабре этого года. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Больше всего меня интересует бой-реванш с Роландо Ромеро. В тот вечер я был совершенно не в форме. У меня были проблемы с обеими руками после годичного перерыва и скомканного тренировочного лагеря, я тренировался всего четыре недели с Дерриком Джеймсом и дрался перед небольшой публикой. За две недели до боя у меня сильно распухла костяшка пальца левой руки. Всё, что я предпринимал, только обостряло ситуацию. Я фактически дрался без рук, и поэтому я почти не наносил ударов», — приводит издание слова Гарсии.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая в Нью-Йорке на знаменитом «Таймс Сквер» Ромеро победил Гарсию единогласным решением судей в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.