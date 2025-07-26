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«Кто-нибудь, разбудите Чарльза». Хукер заявил, что встретится с Оливейрой в ноябре

«Кто-нибудь, разбудите Чарльза». Хукер заявил, что встретится с Оливейрой в ноябре
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер заявил о том, что в ноябре встретится в октагоне с 35-летним бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Кто-нибудь, разбудите Чарльза Оливейру и скажите ему, что мы подерёмся в ноябре», — написал Хукер в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC 317, Чарльз уступил нокаутом в первом раунде испано-грузину Илии Топурии в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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