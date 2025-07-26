Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио: ориентировочное время начало боя на UFC on ABC 9 — 23:00

Магомедов — Баррио: ориентировочное время начала боя на UFC on ABC 9 — 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, на котором известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт бой в среднем весе с канадцем Марком-Андре Баррио. Ориентировочное время начала их поединка — 23:00 мск.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Магомедов в профессиональной карьере он провёл 16 боёв, в который выиграл 15 (12 нокаутом и 3 судейским решением) и в одном потерпел поражение — это случилось в его последнем поединке с британцем Майклом Пейджем 1 февраля в Эр-Рияде. Россиянин уступил единогласным судейским решением.

Баррио дебютировал в UFC 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, победив единогласным судейским решением бразильца Бруну Силву. Всего за карьеру в смешанных единоборствах Баррио официально провёл 27 боёв, из которых выиграл 17 и проиграл девять. Один поединок не состоялся. Из своих 17 побед канадец 11 добыл нокаутом, пять судейским решением и в одном случае благодаря сдаче соперника.

Материалы по теме
UFC on ABC 9: ждём шикарной победы от Шары Буллета! В соглавном бою — Пётр Ян. LIVE
Live
UFC on ABC 9: ждём шикарной победы от Шары Буллета! В соглавном бою — Пётр Ян. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android