Магомедов — Баррио: ориентировочное время начала боя на UFC on ABC 9 — 23:00 мск

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, на котором известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт бой в среднем весе с канадцем Марком-Андре Баррио. Ориентировочное время начала их поединка — 23:00 мск.

Магомедов в профессиональной карьере он провёл 16 боёв, в который выиграл 15 (12 нокаутом и 3 судейским решением) и в одном потерпел поражение — это случилось в его последнем поединке с британцем Майклом Пейджем 1 февраля в Эр-Рияде. Россиянин уступил единогласным судейским решением.

Баррио дебютировал в UFC 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби, победив единогласным судейским решением бразильца Бруну Силву. Всего за карьеру в смешанных единоборствах Баррио официально провёл 27 боёв, из которых выиграл 17 и проиграл девять. Один поединок не состоялся. Из своих 17 побед канадец 11 добыл нокаутом, пять судейским решением и в одном случае благодаря сдаче соперника.