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Пётр Ян — Маркус Макги: ориентировочное время начала боя на UFC on ABC 9 — 23:30 мск

Пётр Ян — Маркус Макги: ориентировочное время начала боя на UFC on ABC 9 — 23:30 мск
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги
Бой начнётся ориентировочно в 23:30 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные события и детали.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.

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