«Арман — ублюдок, и ему тоже достанется. Папочка дома». Хукер оставил послание Царукяну

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер оставил жёсткое послание второму номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арману Царукяну.

«Арману тоже передайте — он ублюдок и ему тоже может достаться. Папочка дома», — написал Хукер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.