Мир: это было удручающее выступление, но я пытался поднять темп

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Фрэнк Мир прокомментировал победу над Мирко Кро Кропом Филиповичем на турнире UFC 119.

«Никаких отговорок, это было удручающее выступление, хотя я и пытался взвинтить темп. Когда твой соперник постоянно выбрасывает удары, то это не так легко сделать. Он удивил меня своей скоростью. Делал различные финты. Уходил в левую от меня сторону. Мне бы нужно было побольше работать ударами в стойке. Я прижимал его к сетке, я всегда тренировал этот приём, но при этом раньше я делал ошибки, которые не стоило делать: например, отталкивал его рукой, открывая для ударов свою грудную клетку. У меня было много времени подумать и „перезагрузиться“. Но при этом без единого перевода в партер я сумел продержаться с Мирко в стойке два с половиной раунда и послать его в нокаут. Теперь я по крайней мере могу вздохнуть с облегчением. Я хотел бы сказать одно: дерьмовая победа лучше дерьмового поражения», — цитирует Мира mixfightnews.ru.