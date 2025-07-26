ФНС заблокировала счета экс-чемпиона Power Slap Василия «Пельменя» Камоцкого — Mash

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета бывшего чемпиона Power Slap россиянина Василия Камоцого, более известного как Пельмень, из-за долга в размере 70 тыс. рублей и непредоставления налоговой декларации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Напомним, в последний раз Василий выступал в лиге Power Slap 28 июня. Тогда он проводил защиту своего чемпионского титула против американца Лэйна Вирса. Для бойцов эта встреча была третьей. Поединок завершился победой Вирнса решением судей большинством голосов. Счёт судейских записок — 48-46, 48-46 и 47-47 в пользу представителя США.