Царукян: Дагестан — это место №1 для тренировок по ММА

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность, что лучше всего заниматься смешанными единоборствами в Дагестане.

«Дагестан — это место №1 для тренировок по смешанным единоборствам. 50% дагестанцев занимаются этой дисциплиной. И если вы попробуете допустить их в UFC, то восемь чемпионов будут из Дагестана», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.