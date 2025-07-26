Джо Роган назвал бойца, который должен драться с Аспиналлом. Это не Волков и не Алмейда

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган призвал матчмейкеров лиги организовать поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и популярным соотечественником Дерриком Льюисом, который в данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC.

«Если бы я всем управлял, то организовал бы поединок между Дерриком Льюисом и Томом Аспиналлом. Посоветовал бы пока забыть о Сириле Гане. Деррик только что одержал громкую победу нокаутом. Кто популярнее Деррика? Кого фанаты любят больше, чем Деррика? Организуйте это», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.