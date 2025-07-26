Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган назвал бойца, который должен драться с Аспиналлом. Это не Волков и не Алмейда

Джо Роган назвал бойца, который должен драться с Аспиналлом. Это не Волков и не Алмейда
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган призвал матчмейкеров лиги организовать поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и популярным соотечественником Дерриком Льюисом, который в данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC.

«Если бы я всем управлял, то организовал бы поединок между Дерриком Льюисом и Томом Аспиналлом. Посоветовал бы пока забыть о Сириле Гане. Деррик только что одержал громкую победу нокаутом. Кто популярнее Деррика? Кого фанаты любят больше, чем Деррика? Организуйте это», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Чёртово безумие». Джо Роган выступил с критикой в адрес неквалифицированных судей в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android