Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер раскрыл, какое поражение в своей карьере хочет реваншировать больше всего.

«Мне хотелось бы снова встретиться с Дрикусом. Это была бы вишенка на торте в моей карьере. Откровенно говоря, я действительно считаю, что лучше него. Думаю, что лучше всех, когда проигрываю, верно? Тогда я облажался и хочу исправить эту ошибку. У меня не было достаточно времени, чтобы победить его.

Я хочу исправить это поражение больше, чем любое другое. Моё выступление в этом бою мне не понравилось», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.