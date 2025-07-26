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В бою на турнире UFC в Абу-Даби установлен рекорд по количеству нокдаунов в истории лиги

В бою на турнире UFC в Абу-Даби установлен рекорд по количеству нокдаунов в истории лиги
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9, который проходит в данный момент, состоялся поединок между представителем ОАЭ Мохаммадом Яхьёй и американцем Стивеном Нгуеном, в рамках которого был побит рекорд по количеству нокдаунов в одном бою в истории лиги. Американский боец оформил суммарно шесть нокдаунов. В результате ему была присуждена победа техническим нокаутом (остановка врачом).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен (W)
26 июля 2025, суббота. 19:25 МСК
Мохаммад Яхья
Окончено
TKO
Стивен Нгуен

Напомним, в главном поединке турнира состоится противостояние между бывшим обладателем титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и бывшим двойным чемпионом One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландцем Ренье де Риддером.

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