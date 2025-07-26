Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

41-летний Муслим Салихов ярко нокаутировал Карлоса Леала в первом раунде

41-летний Муслим Салихов ярко нокаутировал Карлоса Леала в первом раунде
Комментарии

41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов победил нокаутом в первом раунде 31-летнего представителя Бразилии Карлоса Леала в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Для Короля Кунг-фу эта победа стала третьей подряд.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:10 МСК
Муслим Салихов
Идёт
Карлос Леал

Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

Материалы по теме
UFC on ABC 9: Салихов вырубил бразильца. Ждём поединков Яна и Шары! LIVE
Live
UFC on ABC 9: Салихов вырубил бразильца. Ждём поединков Яна и Шары! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android