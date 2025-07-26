41-летний Муслим Салихов ярко нокаутировал Карлоса Леала в первом раунде

41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов победил нокаутом в первом раунде 31-летнего представителя Бразилии Карлоса Леала в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Для Короля Кунг-фу эта победа стала третьей подряд.

Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.