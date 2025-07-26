Фото: реакция Ислама Махачева на победу нокаутом Муслима Салихова на турнире UFC в ОАЭ

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев эмоционально отреагировал на победу нокаутом в первом раунде 41-летнего бойца UFC, выступающего в среднем весе, соотечественника Муслима Салихова в бою с 31-летним представителем Бразилии Карлосом Леалом. Их поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Для Короля кунг-фу эта победа стала третьей подряд. Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.