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«Мне 41 год. У меня возраст идёт в обратную сторону». Муслим Салихов — о победе нокаутом

«Мне 41 год. У меня возраст идёт в обратную сторону». Муслим Салихов — о победе нокаутом
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41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов прокомментировал победу нокаутом в первом раунде в бою с 31-летним представителем Бразилии Карлосом Леалом на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов (W) — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:10 МСК
Муслим Салихов
Окончено
KO
Карлос Леал

«Мне 41 год. У меня возраст идёт в обратную сторону. Спасибо моим тренерам, команде. Я тренировался долгое время, не видел семью. И очень рад своей победе. Тренирую удары руками, удары ногами. Ожидал, что мой соперник попытается оказать давление. Но я готов выдержать всё что угодно. Нокаут мне нравится. Вандербой (Стивен Томпсон), я готов драться с тобой!» — сказал Салихов в интервью после боя.

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