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Видео: яркая победа 41-летнего Муслима Салихова нокаутом в бою с Карлосом Леалом

Видео: яркая победа 41-летнего Муслима Салихова нокаутом в бою с Карлосом Леалом
Аудио-версия:
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Пресс-служба UFC опубликовала момент, когда 41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов нокаутировал своего соперника, 31-летнего представителя Бразилии Карлоса Леала в бою, который состоялся в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Для Короля кунг-фу эта победа стала третьей подряд.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов (W) — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:10 МСК
Муслим Салихов
Окончено
KO
Карлос Леал

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

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