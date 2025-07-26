Видео: яркая победа 41-летнего Муслима Салихова нокаутом в бою с Карлосом Леалом

Пресс-служба UFC опубликовала момент, когда 41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов нокаутировал своего соперника, 31-летнего представителя Бразилии Карлоса Леала в бою, который состоялся в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Для Короля кунг-фу эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.