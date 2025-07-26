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Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на турнире UFC

Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на турнире UFC
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30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 33-летнего россиянина Саида Нурмагомедова в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл (W) — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Окончено
UD
Саид Нурмагомедов

Таким образом, в своём рекорде Мерзкий головорез имеет 18 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионального бойца ММА Митчелл выступает с 2015 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

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