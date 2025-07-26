Богдан Гуськов прокомментировал победу техническим нокаутом в бою с Никитой Крыловым

13-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе, который представляет Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов прокомментировал победу техническим нокаутом в поединке с 10-м номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Никитой Крыловым. Их встреча состоялась на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я около трёх минут ждал этого момента. Знал, что мне понадобится это мгновение. Дождался и показал. Просто дайте мне место и скажите имя. Больше мне ничего не нужно. Я понимал, что рано или поздно что-то такое произойдёт во время поединка. Хотел бы сказать огромное спасибо своей команде. Серёга Павлович, Жека Гончаров! Я вас люблю», — сказал Гуськов после боя.