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Богдан Гуськов прокомментировал победу техническим нокаутом в бою с Никитой Крыловым

Богдан Гуськов прокомментировал победу техническим нокаутом в бою с Никитой Крыловым
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13-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе, который представляет Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов прокомментировал победу техническим нокаутом в поединке с 10-м номером рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянином Никитой Крыловым. Их встреча состоялась на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов (W)
26 июля 2025, суббота. 22:10 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Богдан Гуськов

«Я около трёх минут ждал этого момента. Знал, что мне понадобится это мгновение. Дождался и показал. Просто дайте мне место и скажите имя. Больше мне ничего не нужно. Я понимал, что рано или поздно что-то такое произойдёт во время поединка. Хотел бы сказать огромное спасибо своей команде. Серёга Павлович, Жека Гончаров! Я вас люблю», — сказал Гуськов после боя.

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