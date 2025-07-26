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Более 15% читателей «Чемпионата» уверены в победе Маркуса Макги в бою с Петром Яном

Более 15% читателей «Чемпионата» уверены в победе Маркуса Макги в бою с Петром Яном
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC on ABC 9, в соглавном событии которого состоится противостояние между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

В преддверии поединка «Чемпионат» провёл опрос, попросив читателей выбрать, в чью пользу и как закончится данная встреча. В результате в победе американского бойца выразили уверенность суммарно 16,6% опрошенных. 82,4% читателей проявили уверенность в том, что бой закончится победой Петра Яна. 1,1% опрошенных увидели ничью в данном противостоянии.

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