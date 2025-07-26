Видео: победа Богдана Гуськова нокаутом в первом раунде поединка с Никитой Крыловым

Пресс-служба UFC опубликовала момент, когда 13-й номер рейтинга UFC в категории до 93 кг, который представляет Россию и Узбекистан, Богдан Гуськов победил техническим нокаутом в первом раунде 10-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянина Никиту Крылова в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте».

Для Шахтёра это поражение стало вторым подряд и 11-м на профессиональном уровне. Царевич, в свою очередь, одержал четвёртую досрочную победу подряд.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.