«Это маркетинг». Ислам Махачев прокомментировал понижение в рейтинге P4P

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, что он думает о смещении с первой позиции в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Российский атлет уступил её 28-летнему непобеждённому испано-грузину Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Это маркетинг. Они делают это специально, чтобы разогреть этот бой [с Джеком Делла Маддаленой]. Но у людей уже есть интерес к этому поединку. Значит, они делают правильно, а мы будем бороться за первое место в рейтинге», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.