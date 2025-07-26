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«Это маркетинг». Ислам Махачев прокомментировал понижение в рейтинге P4P

«Это маркетинг». Ислам Махачев прокомментировал понижение в рейтинге P4P
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33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, что он думает о смещении с первой позиции в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Российский атлет уступил её 28-летнему непобеждённому испано-грузину Илии Топурии, который на турнире UFC 317 победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.

«Это маркетинг. Они делают это специально, чтобы разогреть этот бой [с Джеком Делла Маддаленой]. Но у людей уже есть интерес к этому поединку. Значит, они делают правильно, а мы будем бороться за первое место в рейтинге», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

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