Ислам Махачев сообщил, когда проведёт следующий бой в UFC

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, когда проведёт следующий поединок под эгидой североамериканского промоушена.

«У нас уже на 90% есть договорённость [насчёт следующего поединка]. Наверное, в ноябре [состоится бой]», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.