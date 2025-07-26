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Шара Буллет вышел на бой с Марком-Андре Баррио с флагом России

Шара Буллет вышел на бой с Марком-Андре Баррио с флагом России
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вышел на поединок против представителя Канады Марка-Андре Баррио с флагом России. Их поединок стал третьим по значимости на турнире UFC on ABC, который в данный момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Шара уступил единогласным решением судей представителю Великобритании Майклу Пейджу.

Баррио, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 315, который состоялся 10 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США). Тогда канадский боец победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Бруно Силву.

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