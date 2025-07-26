Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC в ОАЭ

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) представителя Канады Марка-Андре Баррио в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, россиянин закрыл поражение от британца Майкла Пейджа, которое потерпел в предыдущем бою.

Теперь Шара имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.