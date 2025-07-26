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Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC в ОАЭ

Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC в ОАЭ
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) представителя Канады Марка-Андре Баррио в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, россиянин закрыл поражение от британца Майкла Пейджа, которое потерпел в предыдущем бою.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

Теперь Шара имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

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