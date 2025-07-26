«Надеюсь, что с божьей помощью стану чемпионом UFC». Шара Буллет — о победе над Баррио

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал победу единогласным решением судей в поединке с представителем Канады Марком-Андре Баррио, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Надеюсь, что с божьей помощью шаг за шагом я стану чемпионом. Очень усердно готовился к этому поединку. Отлично чувствовал себя во время боя. Прекрасно понимал, что соперник сложный. В UFC нет простых бойцов. Поэтому я счастлив, что удалось победить. Не хотел бы снова повторять своих ошибок, рано выходить на важные бои. Сейчас нужно время, чтобы восстановиться. Спасибо фанатам. Я люблю вас всех. Россия, страны СНГ, Дагестан. Добрые русские мужики. Полный газ. Я только начинаю», — сказал Шара Буллет после боя.