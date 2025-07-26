Пётр Ян вышел на бой с Маркусом Макги с флагом России

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вышел на поединок против 12-го номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Маркуса Макги с флагом России. Их поединок стал соглавным событием турнира UFC on ABC 9, который проходит в данный момент в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.