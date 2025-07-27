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Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9

Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 12-го номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Маркуса Макги в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой стал соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

Для Петра эта победа стала третьей подряд. На профессиональном уровне Беспощадный выступает с декабря 2014 года. В североамериканскую лигу Ян пришёл в 2018 году.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

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