Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 12-го номера рейтинга UFC в категории до 61 кг американца Маркуса Макги в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой стал соглавным событием вечера.

Для Петра эта победа стала третьей подряд. На профессиональном уровне Беспощадный выступает с декабря 2014 года. В североамериканскую лигу Ян пришёл в 2018 году.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.