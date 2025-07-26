Сарнавский: Шара Буллет выиграл все раунды. Этот бой — огромный опыт

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил», Александр Сарнавский высказался о поединке между 31-летним бойцом UFC, который выступает в среднем весе, соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 35-летним канадцем Марком-Андре Баррио. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой Шары единогласным решением судей.

«Шара выиграл, выиграл все раунды, это было важно для него после поражения. Соперник тоже очень не уступчивый, дрался до самого конца. Для Шары этот бой — огромный опыт. Сейчас надо наращивать победную серию — у него очень большие перспективы в UFC», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.