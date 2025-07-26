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Сарнавский: Шара Буллет выиграл все раунды. Этот бой — огромный опыт

Сарнавский: Шара Буллет выиграл все раунды. Этот бой — огромный опыт
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Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил», Александр Сарнавский высказался о поединке между 31-летним бойцом UFC, который выступает в среднем весе, соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 35-летним канадцем Марком-Андре Баррио. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой Шары единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

«Шара выиграл, выиграл все раунды, это было важно для него после поражения. Соперник тоже очень не уступчивый, дрался до самого конца. Для Шары этот бой — огромный опыт. Сейчас надо наращивать победную серию — у него очень большие перспективы в UFC», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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