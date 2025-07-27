Шара Буллет госпитализирован после боя в UFC с Марком-Андре Баррио

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, госпитализирован после поединка с 35-летним представителем Канады Марком-Андре Баррио, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой завершился победой Шары единогласным решением судей.

Благодаря этой победе российский боец закрыл поражение от британца Майкла Пейджа, которое потерпел в предыдущем бою.

Теперь Шара имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.