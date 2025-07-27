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Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей на турнире UFC в ОАЭ

Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей на турнире UFC в ОАЭ
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Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландец Ренье де Риддер победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

Для нидерландского бойца эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге. Уиттакер, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.

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