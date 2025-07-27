«Хорошая работа, циклоп-лепрекон». Дю Плесси отреагировал на победу Шары Буллета

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на победу единогласным решением судей ровесника, который представляет Россию, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, над 35-летним представителем Канады Марком-Андре Баррио. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хорошая работа, циклоп-лепрекон», — написал дю Плесси на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Теперь Шара имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.

Чтобы ознакомиться с деталями поединка, вы можете перейти к прямой онлайн-трансляции, которую ведёт «Чемпионат». В ней отражены наиболее важные детали встречи между бойцами.