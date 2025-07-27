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Сарнавский: бой за титул — то, что Пётр Ян реально заслужил. Какие могут быть ещё вопросы?

Сарнавский: бой за титул — то, что Пётр Ян реально заслужил. Какие могут быть ещё вопросы?
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Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил», Александр Сарнавский высказался о поединке между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Беспощадный победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

«Пётр — камень. Соперник крепкий, но проблем вообще не было. Качественный прессинг, фирменная защита, переводы в партер просто нереальные.

Бой за титул — это то, что он реально заслужил своим трудом. Это третья победа кряду. Какие тут могут быть ещё вопросы — не знаю», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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