Сарнавский: бой за титул — то, что Пётр Ян реально заслужил. Какие могут быть ещё вопросы?

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил», Александр Сарнавский высказался о поединке между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Беспощадный победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

«Пётр — камень. Соперник крепкий, но проблем вообще не было. Качественный прессинг, фирменная защита, переводы в партер просто нереальные.

Бой за титул — это то, что он реально заслужил своим трудом. Это третья победа кряду. Какие тут могут быть ещё вопросы — не знаю», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.