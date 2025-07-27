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Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?

Кто должен стать следующим соперником Петра Яна?
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На турнире UFC on ABC 9, который проходит в данный момент в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся поединок между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

Таким образом, Пётр продлил свою серию до трёх побед. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос — кто должен стать следующим соперником Петра Яна в UFC?

На профессиональном уровне Беспощадный выступает с декабря 2014 года. В североамериканскую лигу Ян пришёл в 2018 году.

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