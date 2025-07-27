На турнире UFC on ABC 9, который проходит в данный момент в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся поединок между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец.

Таким образом, Пётр продлил свою серию до трёх побед. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос — кто должен стать следующим соперником Петра Яна в UFC?

На профессиональном уровне Беспощадный выступает с декабря 2014 года. В североамериканскую лигу Ян пришёл в 2018 году.