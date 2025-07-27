Опубликована статистика боя Пётр Ян — Маркус Макги

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) над американцем Маркусом Макги, занимающим 12-е место в рейтинге UFC в категории до 61 кг. Поединок прошёл на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и стал соглавным событием вечера.

Опубликована статистика боя:

Пётр Ян. Удары: 130/202, акцентированные удары: 81/146, тейкдауны: 1/3, контроль в партере 3:11;

Маркус Макги. Удары: 66/173, акцентированные удары: 64/170, тейкдауны: 0/4, контроль в партере: 0:30.

Эта победа стала для Петра Яна третьей подряд. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2014 года, а в североамериканской лиге дебютировал в 2018 году. Маркус Макги имеет в своём активе 10 побед (из которых восемь — нокаутом) и два поражения.

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