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Статистика боя Пётр Ян — Маркус Макги: удары, процент точности

Опубликована статистика боя Пётр Ян — Маркус Макги
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) над американцем Маркусом Макги, занимающим 12-е место в рейтинге UFC в категории до 61 кг. Поединок прошёл на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и стал соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

Опубликована статистика боя:

Пётр Ян. Удары: 130/202, акцентированные удары: 81/146, тейкдауны: 1/3, контроль в партере 3:11;
Маркус Макги. Удары: 66/173, акцентированные удары: 64/170, тейкдауны: 0/4, контроль в партере: 0:30.

Эта победа стала для Петра Яна третьей подряд. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2014 года, а в североамериканской лиге дебютировал в 2018 году. Маркус Макги имеет в своём активе 10 побед (из которых восемь — нокаутом) и два поражения.

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