Двалишвили обратился к Яну после его победы на турнире UFC

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обратился к бывшему обладателю чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну после его победы в бою с американцем Маркусом Макги турнире UFC on ABC 9, который проходил в Абу-Даби.

Отличный бой, Пётр Ян. Поздравляю», — написал Двалишвили на личной странице в своей социальной сети X.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец. Ян продлил свою серию до трёх побед в UFC. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений.