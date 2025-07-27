Пётр Ян одержал 19-ю победу в карьере

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного мероприятия прошёл поединок, где сошлись бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и 12-й номер рейтинга UFC в категории до 61 кг представитель США Маркус Макги.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, на счету Яна теперь 19 побед в профессиональной карьере. Также в его активе пять поражений. При этом, россиянин продлил свою серию до трёх побед.

Пётр начал свою карьеру на профессиональном уровне в декабре 2014 года и присоединился к североамериканской лиге в 2018 году. У Маркуса Макги в активе 10 побед (восемь из которых были добыты нокаутом) и два поражения.

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