Пётр Ян категорично высказался о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым в Катаре

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян категорично ответил на вопрос о возможности проведения боя в главном событии турнира UFC в Катаре с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Возглавить турнир в Катаре с Умаром Нурмагомедовым? Для меня это сейчас неинтересно, я иду на серии из трёх побед. Умар должен выиграть, как минимум, пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 столице Азербайджана — Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. «Чемпионата»), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: «Да, погнали». Когда он сказал «нет», я сказал: «Давайте, тогда на турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда», — сказал Ян на пресс-конференции после боя.

Напомним, на недавно завершившемся турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Ян единогласным решением одолел американца Маркуса Макги.

Материалы по теме Пётр Ян одержал 19-ю победу в карьере

Как появился UFC: