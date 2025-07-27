Шара Буллет и Муслим Салихов получили бонусы по итогам выступления на UFC on ABC 9

Стало известно, кто получил бонусы за выступление на UFC on ABC 9, который проходил в Абу-Даби. Бойцы получат бонус в размере $ 50 тыс.

Лучший бой вечера – Шара Буллет — Марк-Андре Барио

Лучшее выступление вечера – Муслим Салихов — Стивен Нгуйен

Напомним, Буллет одержал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.

Салихов, в свою очередь, нокаутировал своего соперника в первом раунде. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и допустил пять поражений.