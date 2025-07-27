Пётр Ян — Мерабу Двалишвили: надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поблагодарил грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили, который поздравил его с победой в бою с американцем Маркус Макги на UFC on ABC 9.

«Спасибо, Мераб, удачи в следующем бою. Надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс после», — написал Ян на личной странице в социальной сети X.

В следующем бою Двалишвили встретится с американцем Кори Сэндхагеном.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец. Ян продлил свою серию до трёх побед в UFC. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений.