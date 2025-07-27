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Пётр Ян — Мерабу Двалишвили: надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс

Пётр Ян — Мерабу Двалишвили: надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поблагодарил грузинского бойца смешанных единоборств Мераба Двалишвили, который поздравил его с победой в бою с американцем Маркус Макги на UFC on ABC 9.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

«Спасибо, Мераб, удачи в следующем бою. Надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс после», — написал Ян на личной странице в социальной сети X.

В следующем бою Двалишвили встретится с американцем Кори Сэндхагеном.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец. Ян продлил свою серию до трёх побед в UFC. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений.

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