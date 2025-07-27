Шара Буллет одержал 16-ю победу в профессиональной карьере

31-летний российский боец UFC в среднем весе Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) над канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Таким образом, теперь в рекорде Шары 16 побед, из которых 12 были достигнуты досрочно, и одно поражение. Он начал свою профессиональную карьеру в декабре 2017 года.

Отметим, победа над Баррио позволила россиянину компенсировать поражение от британца Майкла Пейджа в предыдущем поединке, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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