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Пётр Ян поднялся на шестое место по количеству побед в UFC среди россиян

Пётр Ян поднялся на шестое место по количеству побед в UFC среди россиян
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян одержал 11-ю победу в UFC. Он обошёл соотечественника Рустама Хабилова.

Больше побед в промоушене среди россиян только у Ислама Махачева (16), Хабиба Нурмагомедова (13), Денниса Сивера (12), Александра Волкова (12) и Магомеда Анкалаева (12).

На турнире UFC on ABC 9 Ян победил американца Маркуса Макги.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал российский боец. Ян продлил победную серию в UFC до трёх боёв. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений.

Также на турнире победы в боях одержали россияне Шара Буллет и Муслим Салихов.

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