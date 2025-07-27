Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна причина госпитализации Шары Буллета после боя с Баррио

Стала известна причина госпитализации Шары Буллета после боя с Баррио
Комментарии

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, получил перелом носа, в связи с чем был госпитализирован после поединка с 35-летним представителем Канады Марком-Андре Баррио. Об этом сообщает телеграм-канал «Ушатайка».

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

Отметим, что Буллет не смог посетить пресс-конференцию из-за своей травмы.

Как сообщил в соцсетях друг Шары Ахмат Гамзатов, Магомедов говорит, что готов биться уже в октябре.

Фото: Из личного архива Ахмата Гамзатова

Напомним, бой Буллета и Баррио состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Шары единогласным решением судей.

Материалы по теме
Шара Буллет госпитализирован после боя в UFC с Марком-Андре Баррио
Шара Буллет одержал 16-ю победу в профессиональной карьере

Как Шара Буллет покоряет мир:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android