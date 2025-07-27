Стала известна причина госпитализации Шары Буллета после боя с Баррио

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, получил перелом носа, в связи с чем был госпитализирован после поединка с 35-летним представителем Канады Марком-Андре Баррио. Об этом сообщает телеграм-канал «Ушатайка».

Отметим, что Буллет не смог посетить пресс-конференцию из-за своей травмы.

Как сообщил в соцсетях друг Шары Ахмат Гамзатов, Магомедов говорит, что готов биться уже в октябре.

Фото: Из личного архива Ахмата Гамзатова

Напомним, бой Буллета и Баррио состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Шары единогласным решением судей.

Как Шара Буллет покоряет мир: