Опубликованы судейские записки боя Пётр Ян — Маркус Макги на турнире UFC

Появились судейские записки боя между россиянином Петром Яном и американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который прошёл в Абу-Даби.

Ян одержал победу единогласным решением судей. Отметим, судьи почитали, что Ян проиграл первый раунд, но отдали россиянину второй и третий раунд.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Ян продлил победную серию в UFC до трёх боёв. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений. Также Ян одержал 11-ю победу в UFC и вышел на чистое шестое место по количеству побед в промошене среди россиян.

Также на турнире в Абу-Даби победы в боях одержали россияне Шара Буллет и Муслим Салихов.