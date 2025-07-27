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Опубликованы судейские записки боя Пётр Ян — Маркус Макги на турнире UFC

Опубликованы судейские записки боя Пётр Ян — Маркус Макги на турнире UFC
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Появились судейские записки боя между россиянином Петром Яном и американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который прошёл в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

Ян одержал победу единогласным решением судей. Отметим, судьи почитали, что Ян проиграл первый раунд, но отдали россиянину второй и третий раунд.

Бой носил статус соглавного события и продлился все три раунда. Ян продлил победную серию в UFC до трёх боёв. Всего в смешанных единоборствах на его счету 19 побед и пять поражений. Также Ян одержал 11-ю победу в UFC и вышел на чистое шестое место по количеству побед в промошене среди россиян.

Также на турнире в Абу-Даби победы в боях одержали россияне Шара Буллет и Муслим Салихов.

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