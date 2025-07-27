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Статистика боя Петр Ян — Маркус Макги: удары, процент точности

Полная статистика боя Пётр Ян — Маркус Макги на турнире UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) над американцем Маркусом Макги, занимающим 12-е место в рейтинге UFC в категории до 61 кг. Поединок прошёл на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и стал соглавным событием вечера. После боя появилась расширенная его статистика.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

Россиянин превзошёл своего соперника по донесённым ударам в голову и тело, однако уступил по ударам ногами. Процент точности Петра также выше, чем у его оппонента — 55% против 37%.

Полная статистика:

Фото: Официальный сайт UFC

Напомним, Пётр Ян выиграл свой третий боя подряд и приблизился к статусу претендента на титул.

Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC

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