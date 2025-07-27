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Александр Усик: я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины

Александр Усик: я изменил бы некоторые фразы в гимне Украины
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Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, чувствует ли он прилив сил, когда слушает гимн своей страны.

«Это всегда было для меня особенным, потому что это гимн моей страны, которую я представляю, где я родился и где я живу. Это всегда было для меня особенным.

Но я бы изменил некоторые фразы в гимне. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни. Но у нас невероятный гимн, и он всегда меня мотивирует», — сказал Усик в подкасте Mail Sport Boxing на YouTube.

Напомним, в последнем бою Александр в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

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